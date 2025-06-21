Güvecinlik'te dün çıkan yangında 16 küçükbaş hayvan (kuzu), 15 tavuk ile 1 horoz telef oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında, Güvercinlik'te Ağıllar Bölgesi'ndeki bir ağılda, muhtemelen cam şişe parçalarının güneş ışınlarından ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 16 küçükbaş hayvan (kuzu), 15 tavuk ile 1 horoz telef olurken, toplam 100 balya ve ahşap sende yandı.

Öte yandan saat 15.30 sıralarında da, Yedikonuk’ta Bahçeler Sokak’ta, bir ikamegahın oturma odasında, muhtemelen televizyonun elektrik fişinden çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü ve İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapıldı. Yangın sonucu, konu televizyon ile birlikte muhtelif beyaz eşyalar ve mobilyalar zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları da islendi.