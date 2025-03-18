Temmuz sonunda aynı formatta yeni bir görüşmenin olacağını duyuran Guterres, ileriki adımları hazırlamak için yeni bir özel temsilci atayacağını kaydetti.

Guterres, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini, her iki tarafın ilerleme kaydedilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi yönünde açık bir kararlılık sergilediğini vurguladı, “Bugün anlamlı bir ilerleme kaydedildi.” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantının tamamlanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

- Güven artırmaya yönelik girişimler

Guterres, açıklamasında, göreve geldiği ilk günden bu yana Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ve refahı için kararlılıkla çalıştığını vurgulayarak, bugünün de ileriye dönük bir yol bulma girişimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini, her iki tarafın ilerleme kaydedilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi yönünde açık bir kararlılık sergilediğini belirten Guterrres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in güven artırmaya yönelik mutabık kaldığı adımları şu şekilde açıkladı:

“Dört geçiş noktası açılması, mayınlı bölgelerin temizlenmesi, gençlik teknik komitesinin kurulması, çevre ve iklim konusunda girişimlerin yapılması, ara bölgede güneş enerji sisteminin kurulması, mezarlıkların restorasyonu”

BM Genel Sekreteri Guterres, bir sonraki görüşmenin aynı formatta temmuz sonu yapılması üzerine de anlaşıldığını açıklayarak, bu kapsamda sonraki adımları hazırlamak üzere kişisel bir temsilci atayacağını duyurdu.

- Guterres soruları cevapladı… “Bu yeni bir atmosfer”

Guterres, açıklamasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tarafların ileride Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik somut görüşmelere başlayıp başlamayacağı sorusu üzerine Guterres, bugüne kadar hiçbir konuda gerçek bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekerek, bugün anlamlı bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Guterres, güven arttırıcı önlemlerin ya da güven inşa etmeye yönelik girişimlerin, çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı alınmasının ve sonraki adımları hazırlamak üzere bir özel temsilcinin atanmasının herkes tarafından kabul edilmiş olduğuna işaret etti ve bunun bir kararlılık göstergesi olduğunun altını çizdi. Guterres “Bu yeni bir atmosfer.” vurgusu yaptı.

Eski BM Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görevine devam edip etmeyeceği sorusu üzerine ise Guterres, özel temsilcinin yeni biri olacağını ancak henüz seçilmediğini kaydetti. Guterres, toplantı öncesi yeni bir temsilci atayabileceğinden haberdar olmadığını belirtti.

Guterres, Gazze’yle ilişkin soru üzerine ise, Filistin halkının yaşadıklarına ve son gelişmelere dikkat çekerek, BM'nin rolünün üç konu üzerinde tarafları ikna etmek ve ulusları toplumun baskı yapmasını sağlamak olduğuna inandığını belirtti. Bu konuların “ateşkese tam olarak riayet edilmesi, insani yardımın Gazze'ye engelsiz bir şekilde ulaşması ve rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması olduğunu” kaydeden Guterres, “Bu hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.