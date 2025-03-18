Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım ve Filistin halkını zorla yerinden etme suçunu durdurmak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin halkına yönelik saldırıların devam etmesi ve çocuklar, kadınlar ile savunmasız sivillerin kanının dökülmesi, “İsrail’in, soykırımı ve zorla göçü durdurma yükümlülüklerinden resmi olarak kaçışı ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi gerekliliğinden kaçınması” olarak değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısının "Filistin devletinin yeniden inşa planı için harcanan çabaları da boşa çıkardığı" ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Gazze Şeridi’nde işlenen soykırım suçunu ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini durdurmak için acil uluslararası müdahale" talebinde bulunuldu.

Siyasi çözümler, sükunetin sağlanması ve saldırıların durdurulmasının çatışmanın çözümü için siyasi ufkun yeniden açılmasının temel yolu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan saldırıların derhal durdurulmasını sağlamak için kararlı bir tutum sergilemesi istendi.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.



Kaynak: RSS