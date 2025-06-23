Güngör Çöplüğü’nde bu sabah meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Hüseyin Kurt, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, saat 09.30 sıralarında, Güngör Çöplüğü’nde, Hüseyin Kurt’un (E-56) kullanımındaki Değirmenlik Belediyesi’ne ait VS 514 plakalı çöp kamyonu ile çöpleri boşalttığı sırada meydana geldi. Çöp kamyonun arka tekerleklerinin batması sonucu, R.S.(E-63) kullanımındaki dozer araç ile battığı yerden çıkarmak için çöp kamyonunu ittiği sırada, kamyonun önünde duran M.H.(E-38) sorumluluğundaki silindir araca çöp kamyonunu çekmek amacıyla zincir bağlamak için duran Hüseyin Kurt, çöp kamyonu ile silindir araç arasında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan Hüseyin Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

R.S. ve M.H. tutuklandı.