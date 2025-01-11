(Kamalı Haber)- Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Laxmi Bishwokarma ile Rekha Nembang Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, Laxmi Bishwokarma ile Rekha Nembang’ın 6 Ocak 2025 tarihinde saat 02.20 sıralarında güney Kıbrıs plakalı taksi aracın bagajı içerisinde KKTC topraklarına geçtiklerini söyledi.

Polis, Metehan Sınır Kapısından askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçen zanlıların 8 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacakları esnada görevli muhaceret memuru tarafından KKTC'ye girişleri olmadığı tespit edilerek, tutuklandıklarını kaydetti. Polis, Nepal uyruklu zanlıların KKTC’de yasal bağları bulunmadığını, güneyde ikamet ettiklerini ifade etti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini ifade ederek, bir ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.