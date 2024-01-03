Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında toplam 34 kişinin hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, 2022 yılında ise bu sayının 37 olduğunu belirtirken, trafik kazalarının sayısında bir azalma gözlemlendiğini, bunun sebebinin ise Rum polisi tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller ve yeni trafik kameralarının yerleştirilmesi olduğunu aktardı.

Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andoniu dün konuya ilişkin açıklamasında, polis tarafından Aralık ayında toplam 9 bin 600 kontrol gerçekleştirildiğini, trafik kameralarının tespit ettikleriyle birlikte toplam 42 bin trafik cezası kesildiğini ifade etti.

Andoniu, 2023 yılının tamamında ise polis tarafından 189 bin, trafik kameraları tarafından ise 321 bin ceza kesildiğini de vurguladı.