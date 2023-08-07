Güney Kıbrıs Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Thanos Mihailidis, ülkedeki otellerin Temmuz ayında yüzde 80-85 olan doluluk oranının Ağustos ayında yüzde 85-90a ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Haravgi’nin haberine göre Mihailidis KİPE’ye yaptığı açıklamada, Ağustos ayına dair iç turizmle ilgili işaretlerin olumlu, Eylül ayıyla ilgili işaretlerin de tatmin edici düzeyde olduğunu belirterek “Son dakika rezervasyonları var, bu planlamayı zorlaştırsa da hareketlilik olacağına dair ümit veriyor” dedi.

Mihailidis, Rus piyasasının kaybedilmesinden sonra turizmden bu yıl elde edilecek gelirin tatminkar düzeyde olmasının beklendiğine işaret etti ancak bu yıl faiz artışına gidildiğini, bu nedenle turizm sektörünün kârında düşüş beklendiğini kaydetti.