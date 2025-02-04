Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi ülkelerin liderleri, isyancı gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) gündemiyle ortak zirve düzenleyecek.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, SADC ve EAC üyesi ülkelerin liderleri, 8 Şubat'ta Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde KDC'deki çatışmalara ilişkin düzenlenecek ortak zirvede bir araya gelecek.

Zirveye, SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik Organı dönem başkanlığını yürüten Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan başkanlık edecek.

Ayrıca zirve öncesinde, 7 Şubat'ta iki topluluktan bakanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SADC'ye üye ülkelerden devlet ve hükümet başkanları 31 Ocak'ta, Zimbabve'nin başkenti Harare'de KDC gündemiyle olağanüstü toplanmıştı.

KDC, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Tanzanya, Botsvana, Mozambik, Madagaskar, Zambiya ve Lesotho devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvede, Esvatini, Angola, Namibya ve Malavi, hükümet temsilcisi bakanlarla katılım göstermişti.

Zirve sonrası yayımlanan bildiride, KDC'nin doğusunda, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, bölgedeki SADC Misyonuna yönelik silahlı saldırıları şiddetle kınanarak, misyonda görev alan ülkelerin savunma bakanlarının KDC'de görevlendirilmesi çağrısında bulunulmuştu.

- KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

Büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşan M23, 3 Şubat'ta ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.