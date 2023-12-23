Güney Lefkoşa’ya, su kesintisi yaşanması halinde su verebilecek iki devasa su deposu inşa edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Su Dairesi’nin merkez binası arkasına inşa edilen, çelik ve camdan üretilmiş, 15 metre yüksekliği ve 36 metre genişliği bulunan 8 bin 500 metreküp kapasiteli su depolarının 36 saat boyunca su ihtiyacını karşılayabileceğini yazdı.

Haberde, üçüncü bir deponun da Lakadamya-Tseri arasına inşa edileceği ve bu deponun da 10 bin metreküp kapasitesi bulunacağı ifade edildi.