Güney Lefkoşa’nın merkezindeki bir eğlence mekanında yabancıların karıştığı iki grup arasında büyük bir kavganın çıktığı belirtildi.

Politis gazetesi kavganın dün sabaha yakın Suriyeliler ve Gürcülerden oluşan iki grup arasında çıktığını yazdı.

Kavganın, ilk önce eğlence merkezinin içerisinde başladığını daha sonra ise dışarıda devam ettiğini yazan gazete olay yerine giden polisin, sadece yaralı bir kişiyi tespit ettiğini, kavgaya karışanların ise polisin gelmesinden önce olay yerinden kaçtığını belirtti.

Habere göre polis olaya karışanları tespit etmek için araştırma başlattı.