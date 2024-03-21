Güney Lefkoşa’da, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü nedeniyle, dün bir gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Aşırı Sağ, Faşizm ve Irkçılığa Karşı İttifak” tarafından dün ırkçılık karşıtı bir gösteri düzenlendiğini yazdı.

Yüzlerce göstericinin “Solomu” Meydanında toplandığını ve Faneromeni’ye doğru yürüdüğünü yazan gazete, göstericilerin Filistin halkına yönelik soykırımın sonlandırılması çağrısında da bulunduğunu belirtti.

KTOEÖS adına Tahir Gökçebel ve Güney Kıbrıs’taki Filistin göçmeni Adnan Masri Episis’in gösteride hitapta bulunduklarını belirten gazete, yine Filistinli olan Marwan Makhoy tarafından da şiir okunduğunu yazdı.