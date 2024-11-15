Yonhap'ın haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Lee'nin 2021 Aralık'ta verdiği bir demeçte, yolsuzluk iddialarıyla anılan "skandal dolu" imar projesinin eski yöneticisi Kim Moon-ki'yi tanımadığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğuna karar verdi.

Mahkeme, yalan beyanda bulunarak Kamu Görevlileri Seçim Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lee'yi 2 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lee'nin suçunun oldukça ağır olduğunu belirten mahkeme, seçimler sırasında seçmenlere yalan beyanda bulunmanın kamuoyunu yanlış yönlendirebileceğini ifade etti.

Kararın onanması durumunda, Lee'nin milletvekilliği düşecek ve 2027'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olması engellenecek. Ayrıca, Lee'nin 2022 başkanlık seçimi masraflarını karşılamak için aldığı yaklaşık 31 milyon doları iade etmesi gerekecek.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Lee, bunun kabullenmesi zor bir sonuç olduğunu ve kararı temyize götüreceğini söyledi.

DP lideri Lee ayrıca, eski belediye başkanı sekreterini kendi lehine yalan ifade vermeye teşvik ettiği, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddialarıyla 3 ayrı davada daha yargılanıyor.

- Ne olmuştu?

Güney Kore'de savcılar, 18 Eylül'de Lee hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Lee'nin tutuklanması için Ulusal Meclis'in onayını talep eden önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti. Önergenin kabul edilmesinin ardından Lee hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmesi için duruşma yapılacağı açıklanmıştı.

Seul Bölge Mahkemesi, 27 Eylül'de davalara karşı yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebini reddetmişti.