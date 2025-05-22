BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in, dün gece Washington'daki Başkent Yahudi Müzesi yakınlarında iki İsrailli diplomatın öldürüldüğü saldırıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), çarşamba gecesi Washington D.C'de iki İsrail Büyükelçiliği görevlisinin korkunç şekilde öldürülmesini şiddetle kınıyor. Hiçbir şey böylesine korkunç bir eylemi haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Guterres'in, diplomatik görevlilere yönelik saldırıları "tutarlı şekilde kınadığına" işaret eden Dujarric, Genel Sekreter'in, failin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunduğunu ve mağdurların aileleri, sevdikleri ve İsrail hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da dün gece düzenlenen silahlı saldırıda, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İçişleri İç Güvenlik Bakanı Christi Noem ve ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel tepkilerini paylaşmıştı.

Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu ve gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti.