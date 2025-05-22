Kallas, iki günlük Kosova ziyaretine başkent Priştine’deki Avrupa Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek başladı.

Kosova’ya yönelik uygulanan cezai tedbirlerin kaldırılmaya başlandığını belirten Kallas, söz konusu durumun ülkenin kuzeyindeki gerginliğin azaltılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kosova kurumlarının son dönemde kuzeydeki Sırbistan kurumlarına ait ofisleri kapatmasının gerginliğin azalmasına hizmet etmediğini dile getiren Kallas, "AB üyesi ülkeleri tedbirleri kaldırmaları için ikna etmeye bizzat ben uğraştım, onlar kuzeydeki tırmanışın devam ettiğini söylüyor. Bu, önümüzdeki engeldir. Biz adım atmaya hazırız ama gerçekten kuzeyde gerginliğin azaldığını görmemiz gerekiyor." dedi.

Kosova'nın Avrupa ailesine ait olduğunun altını çizen Kallas, üyeliğe giden yolun yalnızca sürdürülebilir reformlarla mümkün olabileceğini vurguladı.

Mevcut siyasi durum ve Sırbistan ile yürütülen diyalog süreci nedeniyle Kosova’nın ilerleme kaydedemediğini belirten Kallas, ilgili kurumların bir an önce kurulmasının Kosova açısından hayati önem taşıdığını savundu.

Kosova’ya gelmesinin sebeplerinden birinin güvenlik durumunu yerinde görmek olduğunu aktaran Kallas, Priştine temaslarına bu akşam ve yarın yapacağı görüşmelerle devam edecek.

- Kallas'ın Sırbistan ziyareti

Kosova'dan önce Sırbistan'a gelen Kallas, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Djuro Macut ve Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile bir araya geldi.

Başkentte açıklamalarda bulunan Kallas, bir süredir duraksama döneminde bulunan Belgrad-Priştine Diyalog Sürecinin yeniden canlanması ve Brüksel'de bir araya gelinmesi teklifinde bulundu.

Sırbistan'ın AB üyelik süreci kapsamında Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, AB üyeliği için ülkenin gerekli reformları hayata geçirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.