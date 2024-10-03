Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetlerinin Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) 2 günlük ortak deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD ile düzenlenen 2 günlük ortak tatbikatın sona erdiği duyuruldu.

Japon Denizi'nde düzenlenen tatbikatla iki ülkenin birlikte çalışabilirlik düzeyinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore'ye ait ROKS Marado ve ABD'ye ait USS Boxer amfibik saldırı gemilerinin tatbikatta yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu tatbikatın, iki ülke donanmalarının "düşmanın provokasyonlarına sertçe yanıt verme becerisini gelişmesine" katkı sağlayacağı belirtildi.