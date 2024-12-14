Yonhap'ın haberine göre Han, Seul'ün merkezindeki hükümet kompleksinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda devlet işlerini istikrarlı bir şekilde yönetmek için tüm çabamı ortaya koyacağım" dedi.

Yoon'un azledilerek görevinden uzaklaştırılması üzerine Han'ın, geçici Devlet Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından toplantı düzenleyeceği ve halka hitap edeceği bildirildi.

Yoon'un görevinden uzaklaştırılması sonrası Han, geçici Devlet Başkanı olarak göreve gelecek.

Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS), Güney Kore Ulusal Meclisinin Yoon'un görevden azli yönünde karar almasının ardından Devlet Başkanı Vekilliği görevini üstlenecek Han için güvenlik ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.

PSS, ekibin görevlerini yerine getirmeden önce ayrıntılı güvenlik protokolleri oluşturmak üzere Başbakanlık Ofisi ile işbirliği içinde olacağını bildirdi.

Han ve eşine Devlet Başkanı'na eş değer güvenlik koruması sağlanırken Yoon'un güvenlik düzenlemelerinin ilgili yasalar uyarınca değişmeden kalacağı belirtildi.

- Han'dan resmi kurumlara direktifler

Han, Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho’ya ordunun güvenlik pozisyonunu güçlendirmesi talimatını verdi.

Genelkurmay Başkanı Kim Myung-soo'ya ABD ile ittifaka dayalı "sağlam" güvenlik duruşu sergilenmesini söyleyen Han, bu talimatının sebebinin Kuzey Kore'nin mevcut durumu, Güney Kore’nin güvenliği açısından "hassas" bir an olarak algılaması ve provokasyonlar yapması ihtimali olduğunu belirtti.

Han, ayrıca Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul’a ABD ile ittifak aracılığıyla ülkelerle yakın iletişimi sürdürmesini ve Güney Kore'nin dış politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda ülkeleri aktif şekilde bilgilendirmesini söyledi.