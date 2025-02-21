Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, Bakan Yardımcısı Park Jong-won'un söz konusu talebini bu hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerine ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Park'ın ABD'li yetkililerden 10 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Kore-ABD serbest ticaret anlaşması (FTA) dolayısıyla Güney Kore'yi yeni ithalat tarifesi planlarından muaf tutmasını talep ettiği kaydedildi.

Park'ın görüşmelerde, Koreli şirketlerin ABD'deki büyük yatırımları ve ikili ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere Güney Kore'nin ABD ekonomisine katkısını vurguladığı ifade edildi.

Güney Kore Maliye Bakanlığı ise Park'ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, FTA kapsamında Güney Kore'nin ABD'den ithalatta tarife oranının 2024 itibariyle yüzde 0,79 olduğunu, yıllık tarife indirim planına uygun olarak bu yıl oranın daha da düşmesinin öngörüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Bakanlık, Güney Kore hükümetinin ABD'nin yeni ticaret politikalarını görüşmek ve Güney Koreli üreticilere verdiği zararı en aza indirmek için Washington yönetimi ile yakın iletişim halinde olmaya devam edileceğini belirtmişti.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata ise yüzde 10 ek tarife getirmişti.

ABD Başkanı Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının ise yüzde 25 civarında olabileceğini kaydetmişti.