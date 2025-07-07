Güney Kıbrıs’ta bu yıl mayıs ayı sonuna kadar çıkan orman yangınları, ortalamalara göre arttı ancak yanan arazi miktarı, geçen yıla göre çok azaldı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’taki Orman Yangınlarına İlişkin İstatistikler” başlıklı haberinde, çıkan yangınlarla ilgili verilere yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak-31 Mayıs 2025 döneminde 77 orman yangınının çıktığını on yıllık ortalamanın ise 72 (yangın) olarak kayda geçtiğini yazan gazeteye göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde 22 hektar, 2024 yılının aynı döneminde 297 hektar alan yandı. Yanan arazi miktarında ise on yıllık ortalama 400 hektar olarak kaydedildi.

2024 yılında toplam 168 yangın çıkarken 468 hektarlık alan yandı. 2024 yılında ayrıca çıkan yangınların yüzde 80’i yayılmadan önce önlendi.

2024 yılında çıkan yangınların yüzde 25’i kundaklama, yüzde 15’i tarımsal faaliyetler nedeniyle çıkarken diğer nedenler ise kısa devre, elektrik kabloları, ev faaliyetleri, yıldırım, çöplük alanlar şeklinde sıralandı.

Orman Dairesi’nin, 108 itfaiye aracına sahip olduğunu yazan gazete toplam 36.2 ton su fırlatma özellikli 6 Air Tractor; 2 Blackhawk; 2 Sikorsky S-61; 1 Chinook (İngiliz üslerine ait) 11 uçuş unsurunun da bulunduğunu belirtti.