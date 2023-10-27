Güney Kıbrıs’ta meme kanserinin yüzde 33,4 oranıyla kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının ilgili birimi tarafından yayımlanan verilere dayanarak, son 20 yıl içerisinde kadınlardaki toplam meme kanseri vakalarının Güney Kıbrıs genelinde 10 bin 485’e ulaştığını kaydetti.

2004-2021 yılları arasındaki dönemde kanser yüzünden hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bin 391 olduğunu ifade eden gazete, aynı dönem içerisinde meme kanserinden ötürü hayatını kaybeden kadın sayısının ise bin 951 (yüzde 20,7) olduğunu ekledi.