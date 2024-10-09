Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazları konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda hazırlanan yasa tasarısının dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını belirterek AKEL Milletvekili ve komite başkanı Nikos Kettiros’un yasaya ilişkin görüşlerini aktardı.

Habere göre Kettiros, Kıbrıs Türk taşınmazlarının tahsisinde şeffaflığın korunabilmesi amacıyla güvenlik supaplarının oluşturulması gerektiğini belirtken, ticari açıdan daha aktif bölgelerde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarının tahsisi konusuna değindi.

Yeni yasa tasarısıyla, Kıbrıslı Türklere ait taşınmazlar için Rum İçişleri Bakanı tarafından özel bölgeler ilan edilebileceğini ve bu bölgelerdeki tahsislerin teklif usulü ihaleyle yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Kettiros, bu bölgelerin bakan tarafından belirlenmesine karşı olduklarını belirtti.

Bu sürecin yasayla öngörülen belirli prosedürlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kettiros, böylece bu bölgelerin belirlenmesinde çıkar çatışmalarının önlenebileceğinin altını çizdi.

Makenzi bölgesindeki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda, eski ve yeni kullanıcılar arasında çıkan anlaşmazlığa da değinen Kettiros, yasanın onaylanmasından kısa bir süre önce yeni sözleşmelerin imzalanması ve eski hak sahiplerinin, yeni sözleşmeler imzalanmadan önce ilgili kurumca görüşmeye davet edilmemelerinin doğru olmadığını ifade etti.

Kettiros, bölgedeki durumun düzeltilmeye çalışıldığını anladıklarını ancak konunun, İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan yeni yasa çerçevesinde halledilmesi gerektiğini belirtirken, bölgenin on yıllardır suiistimal edildiğini, hiçbir sözleşme yapılmadığını, devletin gelir elde etmediğini ancak aynı zamanda milyonların havalarda uçuştuğunu sözlerine ekledi.