Haberde, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan verilere göre, ağustos ayında Güney Kıbrıs havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısının 1 milyon 600 bin kişi olarak kayda geçtiği, bu rakamın, bir ay içerisinde kayda geçen en yüksek yolcu sayısı olduğu aktarıldı.

Larnaka Havalimanına 1 milyon 100 bin ve Baf Havaalanı'nda ise 500 bin kişinin geliş-gidiş gerçekleştirdiği belirtilen haberde, bu rakamların, geçtiğimiz yılın ağustos ayına oranla yüzde 5,7 artışlı olduğu da vurgulandı.