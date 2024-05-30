Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu'nun , Avrupa Birliği’nden (AB) ve üçüncü ülkelerden yabancı üniversitelerin fakülte açabilmesi için onay verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında yükseköğretimle ilgili yasadaki düzenlemenin ileri götürülmesini kararlaştırdığını ve bunun, ülkedeki yükseköğretimin daha kaliteli olabilmesi hedefiyle yapıldığını yazdı.

Gazete, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun konuyla ilgili açıklamasında, yasada yapılacak düzenlemenin, yükseköğretimin kalitesinin geliştirilmesine ve rekabet edilebilirliğin artırılmasına yönelik maddeler içereceğini söylediğini kaydetti.