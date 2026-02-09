Güney Kıbrıs’ta sokak köpekleri ve kedilerin istisnai durumlar dışında uyutulması yasaklanıyor. Konuya ilişkin yasa değişikliği, parlamentonun onayına sunulmayı bekliyor.

Philenews'de yer alan habere göre Rum Çevre ve Hayvan Refahı Komiseri Antonia Theodosiou, Köpekler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikle, ancak hayvanın ciddi ve kanıtlanmış bir tehlike oluşturması ya da kronik ve geri dönüşü olmayan bir hastalık taşıması halinde ötenaziye izin verileceğini açıkladı. Mevcut düzenlemede yer alan diğer ötenazi hükümlerinin kaldırılacağı belirtildi.

Theodosiou, yasa tasarısının ayrıca hane başına sahip olunabilecek evcil hayvan sayısına sınırlama getirdiğini, mevcut sahipler için istisnalar öngörüldüğünü ve ihlaller halinde para cezaları ile idari yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Rum Komiser, sokak hayvanlarıyla ilgili kronik sorunlara çözüm getirmek amacıyla Tarım, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına kapsamlı bir eylem planı da sundu. Planda; kontrolsüz üreme, düşük hayvan kayıt oranları, geciken denetimler, artan terk ve istismar vakaları ile barınak ve kamu veteriner hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekildi.

Larnaka’da düzenlenen bir sosyal tiyatro etkinliğinde konuşan Theodosiou, kitlesel kısırlaştırma ve işaretleme kampanyaları, özel barınakların güçlendirilmesi ve yerel yönetimler tarafından bölgesel geçici hayvan barınaklarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Eylem planında ayrıca, denetimlerin güçlendirilmesi, sokak hayvanları ve ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin evcil hayvanları için belediyelere bağlı veteriner klinikleri kurulması ve istismar şikâyetlerinin takip edileceği elektronik bir izleme platformu oluşturulması öngörülüyor.

Yerel yönetimlerin sürecin ön cephesinde yer aldığını vurgulayan Rum Komiser, hayvan refahının iyileştirilmesine önemli katkı koyabileceklerini ifade etti.

Etkinlikten elde edilen gelirlerin ise sokak hayvanlarının tedavi ve ilaç giderleri için kullanılacağı bildirildi.