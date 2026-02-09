Güney Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda dün oynanan APOEL-AEK futbol maçının ardından olaylar çıktığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, APOEL taraftarlarının 2-1’lik yenilgiyi hazmedemediklerini ve olayların hızla büyümesi üzerine polisin göz yaşartıcı spreylerle duruma müdahale ettiğini, o da yetersiz kalınca Çevik Kuvvet birliklerinin çağrıldığını yazdı.

Gazete, taraftarların birbirlerini taş yağmuruna tutuğunu ve polis arabalarının da hasar gördüğünü kaydetti.

Haberde, olaylar sırasında herhangi bir yaralanma olup olmadığıyla ilgili detay verilmedi.

POLİS ARABASINA KAMYON ÇARPTI

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol-Lefkoşa otobanında denetim yapmak için bulunan bir polis arabasına pazar günü sabaha karşı kamyon çarptığını ve olayda 3 kişinin yaralandığını yazdı.

Haberde, yaralanan kamyon sürücüsü ile iki polisin Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.