Kıbrıs’ta “iki toplum arasında 60 yıldır devam eden şiddet ve savaş kurbanlarının” dün gece gerçekleştirilen iki toplumlu bir etkinlikte anıldığı, her iki toplumdan altı kişinin ise, barış, birlikte yaşam ve kayıpların bulunmasına katkılarından ötürü onurlandırıldıkları belirtildi.

Haravgi gazetesi, her iki toplumdan 109 örgüt, parti ve hareket tarafından dün akşam Dayanışma Evi’nde yapılan etkinlikte Dr. Derviş Özer, Mihalis Yangu, Mustafa Gürsel, Andreas Kosta Yunnari, Leyla Kıralp ve Kiriakos Andreu’ya onur ödülü verildiğini yazdı.

Habere göre, 109 örgüt, siyasi parti ve hareket tarafından yapılan ortak açıklamada, özetle “sıradan insanların birlikte yaşam, yeniden birleşme, barış ve ortak vatan vizyonunu paylaştıkları” belirtildi.

Gazete, örgütlerin açıklamasının tamamına da yer verdi.