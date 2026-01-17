Güney Kıbrıs’ta her yaştan binlerce kişinin gripten mustarip olduğu, bu kış sezonunda grip nedenli can kaybının 7’ye ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler halen grip nedeniyle yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere onlarca grip hastasının hastanede tedavi görmekte olduğuna işaret etti.

Rum sağlık sisteminin alarma geçtiği ve mesai saatlerinin 2 saat artırıldığı bilgisi verildi. Hafta sonu hastaneye başvuruların daha da artması beklendiğinden, devlet hastanelerinin yükünün özel hastaneler tarafından azaltılmasını sağlamak için Rum Sağlık Bakanlığı’nda toplantı yapıldığı kaydedildi.