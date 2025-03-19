Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görev yapan büyükelçiler için iftar yemeği düzenledi.

Vakıflardan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki iftar yemeğine din adamları, uluslararası kuruluşların yetkilileri, diplomatlar ve Vakıflar İdaresi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada, bu tür organizasyonların toplumlararası diyaloğu ve dayanışmayı artırdığı dile getirildi.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral iftar duasında Ramazan ayının barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temenni etti.

-Tümer

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, iftardaki konuşmasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin adanın sosyal, kültürel ve ekonomik dokusundaki rolüne işaret etti.

Tümer, “Vakıflar İdaresi, toplumlar için destek kaynağı olmuş, temel hizmetleri sağlamış ve halk arasındaki dayanışma duygusunu artırmıştır” dedi.

453 yıllık tarihiyle Evkaf’ın birçok medeniyete ve farklı dinlere ev sahipliği yaptığını anımsatan Tümer, “Dil, din, ırk ayırt etmeden, inançları ve geçmişleri ne olursa olsun, adada yaşayan herkese kucak açıldı” ifadelerini kullandı.

Mustafa Tümer, Evkaf’ın daha iyi projeler için farklı ülkelerle iş birliği yapma hedefinde olduğunu da vurguladı.