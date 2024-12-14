Fileleftheros Güney Kıbrıs’ta "nüfus gibi ülkedeki araçların da yaşlanmakta olduğuna" dikkat çekti.

Gazete Eurostat’ın yayımladığı verilerine dayandırdığı habere göre, 2023’te Güney Kıbrıs’ta trafikteki araçların büyük bölümünün (yüzde 45,2’sinin) 10-20 yaş aralığında olduğunu yazdı.

Habere göre, Güney’de 2 yaşındaki araçlar trafikteki araçların yüzde 4,42’sini, 2-5 yaşındaki araçlar da yüzde 8,33’ünü oluşturuyor. Trafikteki 5 yaşına kadar olan araçlar, trafikteki toplam araçların sadece yüzde 12,75’e tekabül ediyor.

Güney Kıbrıs’ta trafikteki 5-10 yaş aralığındaki araçlar toplam araçların yüzde 21,29. 10-20 yaş aralığındaki araçlar toplam araçların yüzde 45,2’sini, 20 yaş ve üzerindeki araçlar da toplam araçların yüzde 20,74’ünü oluşturuyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta trafikteki bütün araçların yüzde 66’sı 10 yaş üzerinde.