Uluslararası çapta yürütülen operasyon neticesinde çökertilen dolandırıcılık çetesi olayında Güney Kıbrıs’ın isminin de geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören Eurojust kurumu tarafından yürütülen operasyon neticesinde, kredi kartları aracılığıyla yapılan dolandırıcılıkla ilgili 18 kişinin tutuklandığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi, dolandırıcılık meselesine Güney Kıbrıs’taki bazı kayıtlı paravan şirketlerin de dahil olduğunu belirtti.

Habere göre, dolandırıcılık neticesinde 300 milyon euro yasa dışı gelir elde edildi.

