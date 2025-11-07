KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in davası devam ediyor.

Alman emlakçının davasının yeni bir “dava içindeki davayla” dün Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam ettiğini yazan Haravgi gazetesi, mahkemenin 8 Ekim tarihinde verdiği kararla birlikte Kunzel’in Güney Kıbrıs’a gidişinde valizlerinde yapılan aramada ortaya çıkan delillerin kabul edilebilir olmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu anımsattı.

Haberde iddia makamının Kunzel’in, yapılan araştırma akabinde verdiği ve yasa dışı olarak değerlendirilen ifadesinin gönüllü olduğunu kanıtlayacak tanıklar çağırdığı da ifade edildi.

Dava çerçevesinde dijital deliller de ortaya konduğunu ve “Vepa İmmobilien” isimli bir şirkete ait web sitesinin tespit edildiğini de kaydeden gazete, Almanca web sitesinde Kunzel’den yönetici müdür olarak bahsedildiğini belirtti.

Haberde dava sürecinin bugün ve yarın gerçekleştirilecek duruşmalarla devam edeceği ifade edildi.