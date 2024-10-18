“LulzSec Black” olarak bilinen hacker grubunun, Güney Kıbrıs’ın kritik altyapılarına siber saldırı yapacağına yönelik tehditte bulunduğu belirtildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Yönetimi’nin ilgili birimlerinin, “LulzSec Black” hacker grubunun, Güney Kıbrıs’ın kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyeceklerini açıkça ifade etmesi üzerine gelişmeleri yakından takip ettiğini yazdılar.

Habere göre ilgili kaynaklar, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptıkları açıklamada ilgili birimlerin gelişmeleri yakından takip ettiğini, herhangi bir siber saldırının da yaşanmadığını ifade ettiler.

Aynı kaynaklar, siber güvenlik şirketi “Odyssey’”in uyarıları üzerine, herhangi bir gelişmeye yönelik teyakkuza geçildiğini belirttiler.

Odyssey şirketi açıklamasında, “LulzSec Black” hacker grubunun Güney Kıbrıs’ın kritik altyapılarını hedef alan niyetini açıkça dile getirdiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Saldırının, Güney Kıbıs’ın İsrail ilişkisi nedeniyle siyasi maksatlı olduğundan söz eden Oddysey siber saldırının 17 Ekim 2024 için planlandığını da belirtti.

Odyssey açıklamasında ayrıca “LulzSec Black’”a destek belirten “Faslı Askerler” grubunun katılımıyla bu tehdidin, daha da arttığını ifade etti.

Odyssey şirketi hizmet kesintileri, veri hırsızlığı veya sistem güvenliği riskleri yaratabilecek altyapı ile özellikle hükümet, finans ve kritik hizmetlerin hedeflenen sitemler arasında olduğunu da belirtti.