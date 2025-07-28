Güney Kıbrıs’a temmuz ayında, farklı tarihlerde posta yoluyla 11 kilo uyuşturucu gönderildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Gümrük Dairesi’nin Narkotik Polisi ile iş birliği içerisinde yaptığı kontrollerde içinde bornoz bulunduğu belirtilen bir pakette 5 kilo, beyzbol şapkası ile çanta olan pakette 5 kilo 592 gram ve palto olan pakette de 579 gram uyuşturucu bulduğunu yazdı.

Haberde, bu paketlerle bağlantısı bulunduğu düşünülen 32 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

-37 yaşındaki şahıs patlayıcı ve çeşitli saldırı aletleriyle yakalandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde ise, Limasol’a bağlı Prodromos köyünde dün sabaha karşı, 37 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda patlayıcı madde ve çeşitli saldırı aletleri bulunduğu bildirildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki büyük yangında yaşanabilecek yeniden alevlenmeleri tespit etmek amacıyla devriye gezen polislerin, 37 yaşındaki şahsın aracını durdurarak arama yaptıklarını ve araçta bir adet işaret fişeği, 22 çatapat, bir cop, bir çakı, bir sapan ve çok sayıda çelik bilye sapan mermisi bulduğunu yazdı.

Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.