Güney Kıbrıs’ın Limasol kazasına bağlı “Malya” (Bağlarbaşı) köyünde dün başlayan ve halen devam eden yangına ilişin haberler Rum basınında manşetlerde yer alırken, yangınlarla mücadelede gönüllülerin eğitilmesi konusu yeninde gündeme geldi.

Politis gazetesi: “Limasol’un Dağlık Bölgelerindeki Köyleri Alevlere Teslim” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yangın haberlerine geniş yer verdi.

Gazete, dün öğe saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangında birçok evin ve aracın yandığını, insanların köylerinde mahsur kaldıklarını aktardı.

- AKEL gönüllü ağı kuruyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum hükümetinin 2024 yılında başlattığı, yangın durumunda gönüllülerden oluşan bir ağ kurma girişiminin hayata geçirilmeye başlandığını yazdı.

Gazete, AKEL’in Rum Orman Dairesi’ne yaptığı, gönüllülerden oluşan ekiplerin kurulması talebinin birkaç gün önce kabul edildiğini, bunun üzerine AKEL’in üyelerine, gönüllü listelerine kayıt olmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Rum Orman Dairesi Müdürü Savvas İezekil ise konuya ilişkin açıklamasında, yangın sırasında büyük gönüllü gruplarının organizasyonunun sağlanmasının çok zor olduğu, bu sebeple küçük gruplar halinde eğitimler verileceğini ifade etti.

İezekil, sivillerin hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla her bölge için küçük grupların oluşturulabileceğini de vurguladı.

AKEL Çevre Birimi Başkanı Hristina Nikolau ise, her bölge için seçili gönüllülerin Ekim ayı sonrasında Orman Dairesi’nden eğitim alacaklarını belirtirken gönüllülerin ön hatlar yerine ikmal ve güvenli alanlar oluşturma gibi geri cephedeki faaliyetlere katılacaklarını ifade etti.

Diğer gazeteler ise yangına ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Ulusal Yangın – 16 Köyden Geçti – Evler, Hayvanlar, Ağaçlar Yandı”.

Fileleftehros: “Alevler Arasında Kalan Araçta Öldü – Köylerimizde Alev Cehennemi”.

Haravgi: “Limasol’un Yamaçlarında Yangın Kabusu Hortladı”.