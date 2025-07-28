Rum Bakanlar Kurulu’nun, deniz altından döşenecek fiber optik kablolarla yüksek hızlı internete erişimi sağlayacak olan “Blue Submarine Cable System (SCS)” projesi için Devlet Telekomünikasyon Kurumu CYTA’yı yetkilendirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa, İtalya, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki bağlanabilirliği sağlayacak olan deniz altı fiber optik kablonun Baf’ın Yeroşibu köyüne sabitleneceğini böylelikle Güney Kıbrıs’ın teknoloji bağlantısında kavşak nokta haline geleceğini yazdı.

Gazete, CYTA’nın proje için ocak ayında başvuruda bulunduğunu, gereken tüm teknik detayları da sunduğunu kaydederek, projenin hangi noktalardan geçeceği, kullanım hakkı ve çalışmasıyla ilgili yetki sahibi olacağını belirtti.

Haberde, “Blue SCS” projesinin hayata geçmesiyle birlikte yüksek hızlı internete daha uygun fiyatlarla erişim sağlanabileceği ifade edildi.