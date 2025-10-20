Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısı yeni bir rekor kırdı.

Politis gazetesi Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak Eylül 2025 itibarıyla turist sayısının, Eylül 2024’e göre yüzde 12.0 artış göstererek 509 bin 463’ten 570 bin 635’e ulaştığını yazdı.

En fazla turistin Birleşik Krallık’tan geldiğini yazan gazete Eylül 2025’te turistlerin yüzde 31.4’ünü (179 bin 293) İngiliz turistlerin oluşturduğunu belirtti.

Habere göre Birleşik Krallık’ı, yüzde 14 ile İsrail; yüzde 7.9 ile Polonya; yüzde 6.0 ile Almanya; yüzde 3.6 ile İsveç; yüzde 3.1 ile Romanya; yüzde 3 ile de Yunanistan takip etti.

Eylül ayında ülkeye gelen turistlerin yüzde 84.8’inin geliş nedeninin tatil olduğunu kaydeden gazete diğer geliş sebeplerinin ise yüzde 10.1 ile arkadaş veya akraba ziyareti, yüzde 5 ile mesleki nedenler olduğunu belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs'a Ocak-Eylül 2025 döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 604 bin 790 olarak kayıtlara geçerken 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 3 milyon 268 bin 90 olarak kayıtlara geçti.