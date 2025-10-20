Eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı ve iş insanı 49 yaşındaki Stavros Dimosthenus’un 3 gün önce kurşunlanarak öldürülmesi olayında şüpheli sayısının arttığı bildirildi.

Politis gazetesi, cinayetle bağlantısı bulunduğu düşünülen 44 yaşındaki eski bir futbolcunun tutuklanarak dün geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Habere göre, 44 yaşındaki şahıs polise verdiği ifadede, faillerin kaçtığı motosikletin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak cinayetle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi. Sözkonusu kişinin ifadesinde iki kişiden bahsettiğini ve motosikleti günler önce başkasına sattığını belirtti.

Fileleftheros gazetesinde ise faillerin motosikletle değil büyük hacimli scooter ile kaçtıklarını ve bu aracın 44 yaşındaki şahsa ait olduğunu yazdı.

Gazete, olay yerinde bir adet şapka bulunduğunu ve bu şapkadan alınacak DNA örneklerinin faillerin kimliğine dair ipucu verebileceğini kaydetti.

Haberde, büyük ölçüde ilerleyen soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.