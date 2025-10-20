KKTC'de dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, bugünkü Rum gazetelerinde fotoğraflı şekilde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Erhürman’ın Galibiyeti- Gözler Şimdi Ertesi Güne ve Kıbrıs Sorununa Çevrildi- Erhürman’ın Galibiyeti ve Rum Kesiminin İlk Mesajları- Başkan Kırmızı Çizgilerle Diyaloğa Hazır” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan habere geniş yer verdi. Haberinde, Erhürman’ın KKTC’deki seçimlerde elde ettiği zaferin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini tartışmaların gündemine taşıdığını yazdı.

Kıbrıs Rum kesiminin ilk mesajlarının da bu yönde olduğunu yazan gazete, ancak herkesin seçim sürecinde açıkça Ersin Tatar’ı destekleyen Ankara’nın nasıl tepki göstereceğini görmeyi beklediğine işaret etti.

Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesi ardından yaptığı ilk açıklamada Kıbrıs sorununun yer almadığını yazan gazete, Erhürman’ın Ankara’ya yapacağı ilk ziyaretin Türkiye’nin gerçek niyetinin ne olacağını da göstereceğini öne sürdü.

Erhürman’ın Kıbrıs sorununda Türk tarafınca ortaya konulmuş belirli parametrelerle ilgili olarak nasıl hareket edeceğinin merak konusu olduğunu da kaydeden gazete, bunların Ersin Tatar tarafından masaya getirilen iki devlet çözümüne ilişkin öneri ile KKTC Meclisi tarafından iki devlet çözüm lehindeki kararın kabulü olduğunu belirtti.

- -Hristodulidis, Dimitriu ve AKEL’in mesajları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçimlerin ardından ilk mesajını yazılı bir açıklamayla gönderdiğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in mesajında Erhürman’ı, Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesinden ötürü kutladığını ifade etti.

Buna paralel olarak Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin istikrarlı siyasi iradesini yinelediğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in bu çabaya Crans Montana’da kalınan noktadan katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladığını da belirtti.

Bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beyan ettiği taahhüt çerçevesinde gerçekleşeceğini ifade eden Hristodulidis, yaklaşan gelişmelere de atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilan ettiği yaklaşan gayri resmi genişletilmiş toplantıyı “sürecin yeniden başlamasına ilişkin kritik bir fırsat olarak” da nitelendirdi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasındaİ Kıbrıslı Türklerin iki devlet çözümüne sırt çevirdiklerini öne sürdü.

Mesajında Erhürman’ı tebrik eden Dimitriyu, Kıbrıs sorununa üzerinde mutabakata varılan çerçevede bir çözüm bulunması için, özlü müzakerelere giden yolun açılmasını umduğunu da dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun federasyon çözümü ve yeniden birleşme lehinde karar verdiğini söyledi.

Stefanu açıklamasında şu an herkesin, müzakere kazanımları korunarak, müzakerelerin kaldığı noktadan devam etmesi ve Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ilişkin çabalara odaklanması gerektiğini işaret etti.

DİPA partisi ise mesajında, Erhürman’ın seçimlerde galip gelmesini, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü ile iki devlet çözümünün reddedilmesine dair bir mesaj olarak gördüğünü belirtti.

Politis gazetesi ise, “Kıbrıslı Türkler Gündemi Değiştiriyor- Tufan Erhürman’dan Yüzde 62,76 Oranıyla Ezici Zafer- Sekiz Yıllık Durgunluğun Ardından Umut Mesajı- Erhürman’dan Yüzde 62,76’lık Tarihi Zafer” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Kıbrıs Türk toplumunun Erhüman’ın dünkü büyük zaferiyle birçok mesaj gönderdiğini yazdı.

Kıbrıslı Türklerin açıkça iki devlet mantığını ve laik kimliklerinin değiştirilmesi çabalarını reddettiğini yazan gazete, Erhürman’ın Talat ve Akıncı’dan sonra, gerçekçilik göstermesi ve müzakerelerin BM kararlarında öngörüldüğü üzere iki kesimli iki toplumu federasyon temelinde yeniden başlamasını istemesi beklenen başka bir Kıbrıslı Türk lider olarak ortaya çıktığını yazdı.

Gazete Kıbrıs Türk toplumunun bir kez daha tepki gösterdiğini ve her yöne, kendi geleceğini nasıl hayal ettiği aynı zamanda bir yandan birleştirici unsurlar, diğer yandan da bağımsızlığın olduğu bir Kıbrıs'a ilişkin duruşunu nasıl dile getirdiğine dair mesaj gönderdiğini ekledi.

Konuyla ilgili haberler diğer gazetelerde ise şu başlıklarla yer aldı;

Haravgi: “Erhürman’ın Seçilmesi Geleceğe İlişkin Umut Veriyor- Erhürman’ın Yüzde 62,76’le İşgal Bölgelerinde Ezici Zaferi- Kıbrıslı Türkler Bölünme ve İki Devlet Yerine Barışı Seçti- AKEL Genel Sekreteri: Kıbrıs Türk Toplumu Federasyon ve Yeniden Birleşme Lehinde Karar Verdi- Annita Dimitriyu Kıbrıslı Türklerin İki Devlete Sırt Çevirdiğini Söylüyor- Başkan Erhürman’la Görüşmeyi Dört Gözle Bekliyor.”

Alithia: “Kıbrıslı Türkler Federasyona Oy Verdi- Kıbrıslı Türklerden Siyasi Beyanat: Tatar’a ve İki Devlete Hayır Dediler- Liderleri Tufan Erhürman’a Annan Planı Oranlarıyla Oy Verdiler- Nikos Hristodulidis Yakında Erhürman’la Görüşmeyi Dört Gözle Bekliyor Öte Yandan Yaklaşan Gayri Resmi Genişletilmiş Görüşmenin Sürecin Yeniden Başlamasına İlişkin Kritik Bir Fırsat Teşkil Ettiğini Düşünüyor- Erdoğan’dan Erhürman’a Tebrik- Annita Dimitriyu: Kıbrıslı Türkler Oylarıyla İki Devlet Çözümüne Sırt Çevirdiler.”