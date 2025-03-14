Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Zelenski’nin Silahlanmasına 3 Milyon Euro Verdi” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas’ın Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a yönelik 24 Ağustos 2024 tarihinde yönelttiği soru üzerine Palmas’ın açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın 2021-2024 yılları arasında, AB’nin savunma ve askeri alanlardaki dış politikasını fonlama görevi olan “Avrupa Barış Mekanizmasına” 5 milyon 500 bin euro katkı sağladığını, bunun 3 milyon 98 bin 571’inin Ukrayna’nın askeri açıdan desteklenmesine harcandığını açıkladı.