Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Stockholm’de 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa’da Ormanların Korunmasına İlişkin Bakanlar Konferansı(FOREST EUROPE) çerçevesinde Stockholm Bildirgesini imzaladığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ı toplantıda, Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Orman Dairesi üst düzey yetkilisi Savvas Antreas temsil etti.

Gazete, konuyla ilgili resmi açıklamada, “Güney Kıbrıs’ın konferansa katılımı ve bildirgeye imza atmasının uluslararası açıdan güçlü bir mesaj gönderdiğine” vurgu yapıldığını yazdı.