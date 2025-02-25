Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki, kıyıların korunmasına ilişkin “EONIOS” projesinin canlı tanıtımının, dün Ay.Napa marinasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs-Fransa İş Birliğinin Güçlendirilmesi-Kıyıların Korunmasına ilişkin EONIOS Projesinin Canlı Tanıtımı” başlıklı haberinde etkinlik ile Fransız Büyükelçi Clelia Chevrier Kolacko’nun etkinlikteki konuşmasına yer verdi.

Projenin canlı tanıtım etkinliğinin, Ay. Napa marinasında yapıldığını yazan gazete, EONIOS projesinin, su altı araç sistemlerinin kullanımıyla kıyıların korunması, rehabilite edilmesi ve izlenmesiyle ilgili olduğunu da belirtti.

Habere göre proje, Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçiliği desteğiyle, Fransız şirketi “Arkeocean ve Lanego”, Güney Kıbrıs Deniz ve Denizcilik Enstitüsü (CMMI) ve Güney Kıbrıs'taki “SignalGeneriX” şirketi tarafından geliştirildi.

Habere göre Kolacko, Fransa ve Güney Kıbrıs’ın, küresel zorluklarla başa çıkmak amacıyla iş birliklerini güçlendirdiğini ayrıca her iki ülkenin, deniz bilimleri ve inovasyonda kendilerini lider olarak konumlandırdığını da ifade etti.

Kolacko, EONİOS projesinin, otonom su altı araçlarının (AUV) geliştirilmesi ve yerleştirilmesi aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliğinin ve deniz teknolojisinin ileriye götürülmesinde öncü bir girişim olduğunu belirtti.

Projenin sadece inovasyon ve teknolojiyle ilgili olmadığını belirten Kolacko, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle de alakalı olduğunu söyledi.

Kolacko konuşmasında ayrıca, iki ülke arasında var olan iş birliğinin önemini de vurguladı.