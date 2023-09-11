Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli’nin dün, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, görüşmede iki ülke arasında 1990 yılında imzalanıp 1991 yılında hayata geçirilen denizcilik işbirliğinin ele alındığını ve bu işbirliğinin nasıl daha ileri götürülebileceğinin tartışıldığını yazdı.

Haberde, Hacımanoli ile Li’nin, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konular ve küresel denizciliği görüştüğü kaydedilirken, Hacımanoli’nin Li’yi 11 Ekim’de Limasol’da düzenlenecek olan denizcilik konferansına davet ettiği ifade edildi.