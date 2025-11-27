Rum Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın, “Dörtlü Girişim (QUAD)” çerçevesinde savunma politikalarında iş birliğini genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “savunma politikası müdürlerinin Pazartesi günü Larnaka’da görüştükleri ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliği güçlendirmeye yönelik taahhütlerini yinelediklerinin” vurgulandığını belirtti.

Açıklamada, “girişimin başladığı tarihten itibaren, operasyonel hazırlığı ve dört devlet arasındaki işlevselliği güçlendiren EYNO-MIA gibi ortak tatbikatlarla önemli sonuçlar elde edildiği” belirtildi.

Gazete toplantıda; “siber savunma, tehditler ve deniz güvenliğine ağırlık verilecek şekilde ortak eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi ve kriz müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi” kararının alındığını belirtirken “diplomasi, uluslararası hukuk ve serbest deniz ticaretine destek belirtildiğini” vurguladı.

Habere göre açıklamada, “dört devletin QUAD Girişimi’nin ilerletilmesi yönünde kararlılık da belirttiler”.