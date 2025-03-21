Güney Kıbrıs’ın, dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında 67. sırada olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, 2025 Dünya Mutluluk Raporu’na göre en mutlu ülkenin sekizinci kez Finlandiya olduğunu; Güney Kıbrıs’ın da 2024 yılındaki sıralamaya göre üç sıra daha aşağıda yer aldığını yazdı.

Haberde, Yunanistan’ın 2024 yılında 64’üncü sıradayken 2025 yılında 81’inci sıraya gerilemesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Gazete, en mutlu ülkeler sıralamasında ilk üç sırayı Finlandiya, Danimarka ve İzlanda’nın aldığını kaydetti.