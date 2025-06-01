Rum İstatistik Kurumu, 2025 yılının ilk dört ayında Rum hükümetinin bütçesinin 646 milyon 800 bin Euro fazla verdiğini açıkladı.

Son 10 yılda verilen pasaport sayısı 30 bin
Son 10 yılda verilen pasaport sayısı 30 bin
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Haravgi ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin 2025 yılı ilk dört ayındaki gelirlerinde yüzde 5,3 artış gözlemlendiğini, giderlerinde de yüzde 6,3 artış olmasına karşın bütçenin 646 milyon 800 bin Euro fazla verdiğini yazdılar.

Gazete, Rum hükümetinin bütçe fazlası olmasına karşın küçük işletmeleri ve ihtiyaçlı kesimleri desteklemeyerek bu parayı yastık altında tutmayı sürdürdüğünü de belirtti.