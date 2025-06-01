Güney Kıbrıs, Fransız-Alman “Airbus Helicopters” şirketiyle 2022 yılında yapılan anlaşma uyarınca alınacak 6 helikopterin ilk partisini dün teslim aldı.

Politis ve diğer gazeteler, “Airbus H145M” tipi helikopterin ilk partisinin dün “Andreas Papandreu Hava Üssü’nde” gerçekleştirilen ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da katıldığı bir törenle teslim alındığını yazdılar.

Söz konusu 6 helikopterin 140 milyon euroya mal olacağını vurgulayan gazete, “Airbus H145M” helikopterlerinin, Sırbistan’a satılan Rus Mi-35 tipi helikopterlerden doğan açığı kapatmak için alındıklarını da aktardı.

Haberde, teslim alınan helikopterlerin tam sayısına ise yer verilmedi.