Güneşköy’de kopan yüksek gerilim hatları yangına neden oldu, Yenierenköy’de de park halindeki araç alev aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.15'te Güneşköy’de Dallas Mevkiinde, iki ayrı noktada kopan yüksek gerilim hatları kuru otları tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 4,5 dönümlük alandaki kuru otlar, 2 bin metre uzunluğundaki sulama borusu tamamen yandı, 240 narenciye ağacı ise kısmen zarar gördü.

Öte yandan, bu sabahın ilk saatlerinde Yenierenköy’de Şehit Özel Ali Hüdaverdi Sokakta bir şahsa ait evin avlusunda park halinde bulunan salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Mal sahibi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.