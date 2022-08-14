banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Alaniçi'nde yangın
Alaniçi'nde yangın
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
banner404

Yükseköğretimde Geçen Dönem Öğrenci Sayısı 110 Bine Yaklaştı

14 Ağustos 2022 Pazar 10:45
Yükseköğretimde Geçen Dönem Öğrenci Sayısı 110 Bine Yaklaştı

Son 4 yılda KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış, TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş var


Yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı iki katı arttı 


KKTC’de AÖA dahil 22 üniversite faaliyet gösteriyor


Atatürk Öğretmen Akademisi de dahil olmak üzere 22 yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkede, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı.

Son 4 yıldaki rakamlara bakıldığında KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış görülürken, TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş yaşandı.

2018-2019 ve 2021-2022 eğitim yılları karşılaştırıldığında yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısında iki katından fazla artış oldu. 6 bin 185 olan yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısı, 12 bin 907’ye yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladı.

KKTC’de eğitim faaliyeti yürüten üniversiteler ile Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıkta, son dört yılın istatistiki bilgilerine de yer verildi.

-Son 4 yıldaki rakamlar

Son dört yılda yükseköğretim kurumlarında eğitim alan KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerde artış görülürken, TC uyruklu öğrencilerde azalma oldu.

KKTC uyruklu öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 12 bin 508, 2019-2020 döneminde 12 bin 255, 2020-2021 döneminde 13 bin 427, 2021-2022 döneminde 13 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

TC uyruklu öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 54 bin 875 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 50 bin 274’e, 2020-2021 döneminde 46 bin 561’e, 2021-2022 döneminde de 43 bin 101’e düştü.

Buna karşın 2018-2019 döneminde 35 bin 318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 2019-2020 döneminde 41 bin 349’a, 2020-2021 döneminde 43 bin 120’ye, 2021-2022 döneminde ise 51 bin 280’e yükseldi.

-TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş oldu

Son 4 yılın rakamlarına göre, 12 bin 508 olan KKTC uyruklu öğrenci sayısı, 13 bin 914’e yükselirken, 35 bin 318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 51 bin 280’e ulaştı. Buna karşın TC uyruklu öğrenci sayısı 54 bin 875’ten 43 bin 101’e düştü.

-Yeni kayıtlı öğrenci sayıları

Yeni kayıt verilerine göre, 2018-2019 döneminde 3 bin 51, 2019-2020 döneminde 2 bin 884, 2020-2021 döneminde 3 bin 365, 2021-2022 döneminde 3 bin 592 KKTC uyruklu öğrenci üniversitelere kayıt yaptırdı.

TC uyruklu yeni kayıt öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 11 bin 564 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 10 bin 200’e geriledi. 2020-2021 döneminde 11 bin 574’e yükselen sayı, 2021-2022 döneminde 10 bin 148’e düştü.

Yabancı uyruklu yeni kayıt olan öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 6 bin 185 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 8 bin 783’e, 2020-2021 döneminde 7 bin 749’a düştü. 2021-2022 döneminde ise bu sayı 12 bin 907’ye ulaştı.

-Yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerde iki katı artış

Son 4 yılda KKTC uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısı 3 bin 51’den, 3 bin 592’ye yükselirken, TC uyruklu öğrencilerde bu sayı 11 bin 564’den, 10 bin 148’e geriledi. Yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrencilerde ise iki katı üzerinde artış görülerek, 6 bin 185 olan sayı, 12 bin 907’ye yükseldi.

-Toplam öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı

Toplam öğrenci sayısı ise 2018-2019 döneminde 102 bin 701, 2019-2020 döneminde 103 bin 878, 2020-2021 döneminde 103 bin 108, 2021-2022 döneminde ise 108 bin 295 olarak kayıtlara geçti.

-22 üniversite

KKTC’de faaliyet gösteren 22 yükseköğretim kurumu ve faaliyete girdikleri yıllar şöyle:

“Atatürk Öğretmen Akademisi (1937), Doğu Akdeniz Üniversitesi (1979), Girne Amerikan Üniversitesi (1985), Yakın Doğu Üniversitesi (1988), Lefke Avrupa Üniversitesi (1990), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (1997), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (2003), İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (2011), Akdeniz Karpaz Üniversitesi (2012), Girne Üniversitesi (2013), Kıbrıs İlim Üniversitesi (2013), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (2014), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi (2014), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (2016), Uluslararası Final Üniversitesi (2016), Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi (2017), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (2017), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (2018), Rauf Denktaş Üniversitesi (2018), Kıbrıs Batı Üniversitesi (2018), Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (2019), Avrupa Liderlik Üniversitesi (2019).”

Kitapçığa https://online.flipbuilder.com/bcwtm/zkab/ adresinden de online olarak ulaşılabiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 14.08.2022 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muratağa-Sandallar Ve Atlılar Şehitleri Anıldı
Muratağa-Sandallar Ve Atlılar Şehitleri Anıldı
Beyarmudu Sınır Kapısında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklu
Beyarmudu Sınır Kapısında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklu
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu
Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu
Sağlık Bakanı Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi
Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi
Tehlikeli virajdayız…
Tehlikeli virajdayız…
Akpınar: “Akdeniz hava trafiğimizle Anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım”
Akpınar: “Akdeniz hava trafiğimizle Anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım”
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim