Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı Turizm Kulübü ile Mağusa Ravelin Kulübü iş birliğinde “Sürdürülebilir Gastronomi” konulu atölye çalışması yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi sıfır atık konseptiyle sürdürülebilir gastronomi ve turizmin desteklenmesine yönelik çalışma kapsamında iki etkinlik düzenlendi.

DAÜ Turizm Fakültesi, Öğretim Görevlisi Şef Münevver Gürel moderatörlüğünde düzenlenen ilk etkinlikte limon ve limon suyu kullanarak limonata, limon kabuğu ile reçel yapımı gerçekleştirildi. Atıkları en aza indirmek için limonun her bir parçasının kullanılmasına önem verilen etkinlikte, katılımcılara sürdürülebilir pişirme uygulamaları konusunda deneyim olağanı sağlandı.

Atölye çalışması sonunda üretim fazlası olan ürünlerin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi üzerinde durularak, bu ürünlerin gelecek günlerde düzenlenecek olan DAÜ Turizm Haftası’nda Turizm Kulübü standında sergilenebilmesi hedeflendi.

Düzenlenen ikinci atölye çalışmasında ise rehber eşliğinde ayrelli toplamaya gidilerek, bu bitkiyi tanıma, pişirme ve tatma etkinliği yapıldı. Etkinlik ile yabani gıda kaynaklarının eko turizme dahil edilmesi üzerinde duruldu ve yerel eko sistem ve biyoçeşitlilik konusunda bilgiler verildi. Katılımcılara, günlük yaşamlarında ve mesleki çalışmalarında uygulayabilecekleri sürdürülebilir gastronomi uygulamaları hakkında bilgi ve beceriler kazandırılarak, sıfır atık ilkelerinin mutfak turizmi deneyimlerine entegre edilmesi konusunda farkındalık artırıldı.