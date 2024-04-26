Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak ile bir araya geldi.

KKTC’deki yükseköğretim kalitesinin artırılması ana temasıyla gerçekleşen görüşmede, KKTC'deki üniversitelerin denetimi, akreditasyonları, kalite güvence sistemleri ve uluslararası alanda temsiliyeti ele alındı.

-YÖK Başkanı Özvar: “KKTC üniversitelerine gerekli her türlü desteği sağlayacağız”

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK’ün tecrübe ve birikimleri ile KKTC üniversitelerine gerekli her türlü desteği sağlayacağını ifade etti.

Dünyadaki Türk üniversitelerinin kalite standartlarının KKTC üniversiteleri için de geçerli olacağını vurgulayan Özvar, üyesi olunan uluslararası kuruluşların toplantıları ve etkinlikleri içerisinde KKTC üniversitelerinin de olacağını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu’nun elindeki tüm imkanları KKTC üniversiteleri için seferber edeceğini ifade eden Özvar, “Biz Yükseköğretim Kurulu olarak KKTC'yi bir üniversiteler adası, uluslararası yükseköğretimin örnek ülkesi olarak hayal ediyoruz” dedi.

Üniversitelerin eğitim öğretim alanında kalite standartlarından asla vazgeçmemesi gerektiğine işaret eden Özvar, üniversite başarılarının KKTC'nin küresel ölçekte tanınması için eşsiz bir potansiyel taşıdığını da kaydetti.

- YÖDAK Başkanı Hocanın: “İş birliği, KKTC'nin yükseköğretim alanında güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da, KKTC üniversitelerine duyulan hassasiyetten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hocanın, YÖK’ten etkin denetim için dijital ve teknik sistem desteğinin, kurumsal kalite ve program akreditasyon standartlarının uygulanması hakkında önemli bir katkı olacağını ifade ederek, YÖDAK-YÖK-YÖKAK iş birliğinin koordineli çalışmasıyla KKTC üniversitelerinin denetim ve eğitim kalitesinin artmasının KKTC için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hocanın, bu iş birliğinin gelecekte KKTC'nin yükseköğretim alanında daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.