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Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi başlatıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 05:55
Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Ağustos ayından bu yana devam eden Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları neticesinde, 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak geçen gün belirlenmişti.

Bakanlar Kurulu tarafından 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildiği duyuruldu.

Yeni belirlenen asgari ücret ise şöyle:

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Saatlik: 28.67 TL

Günlük: 229.38 TL

Haftalık: 1146.92 TL

Aylık: 4970.00 TL

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücretKktc Resmi Gazeteİtiraz Süresi
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